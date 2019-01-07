Футбол

«Крылья Советов» арендуют Ананидзе
Sportbox.RU
09:19

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в скором времени будет арендован самарскими «Крыльями Советов».
Sportbox.RU09:19

Подробнее о событии

Ананидзе перейдёт в «Крылья»

News.ru09:03

Переход хавбека «Спартака» Ананидзе в «Витесс» может сорваться

Газета.Ruвчера в 07:56

«Крылья» бесплатно арендуют Жано, «Спартак» будет платить часть зарплаты

Sports.ru09:25

Слуцкий и его «Витесс» так и не дождались футболиста «Спартака», Попов больше не поможет «красно-белым»

Спорт уик-энд09:06

Шикунов: «„Крылья Советов“ договорились со „Спартаком“ об аренде Джано, но бумаги еще не подписаны»

Бомбардир.ру09:30

Джано прокомментировал трансферные слухи

Soccer.ru03:55

«Крылья Советов» подтвердили договоренность об аренде Ананидзе из «Спартака»

Sport24.ru09:16
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Политика

Томос об автокефалии увезли из Киева в Стамбул

Обновлено в 06:18
Политика

Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде

Российский лидер Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.
Обновлено в 06:11
Политика

Путин рассказал, как не смог попасть в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин, находясь в Калининграде, рассказал, что в понедельник, 7 января, не смог попасть в Эрмитаж в Санкт-Петербурге — в этот день музей был закрыт.
Обновлено в 08:16
Политика

Британские военные демонтируют крышу дома Скрипаля в Солсбери

Британские военные полностью демонтируют в ближайшее время крышу дома Сергея Скрипаля в Солсбери.
Обновлено в 05:39
Политика

Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Спорт

Эксперты WADA планируют открыть новые дела по допингу в России

Эксперты WADA решат вопрос с РУСАДА уже к 15 января 2019 года.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Хоккей

СКА разгромил «Автомобилист» в матче КХЛ

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео

В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Политика

Украина признала невозможность скорого вступления в НАТО и ЕС

Украина не сможет вступить в ЕС или в НАТО в ближайшее время.
Обновлено в 08:13
Политика

В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Общество

В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру

Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $58

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $58 за баррель.
Обновлено в 08:47
Общество

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Кино

Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Прощание с народным артистом России Иваном Бортником завершилось. Актера проводили в путь продолжительными аплодисментами.
Обновлено в 05:13
Кино

Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Обновлено в 02:26
Футбол

Ивелин Попов подтвердил, что покидает московский «Спартак»

Болгарский полузащитник Ивелин Попов заявил, что покидает московский футбольный клуб "Спартак", с которым он расторг контракт.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков

Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, в ближайшее время проведут опознание, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено в 06:51
Наука

Ученые выявили признаки-предвестники инсульта

Британские ученые выявили два биомаркера, которые способны помочь в распознавании нарушения сердечного ритма, которое повышает риск инсульта.
Обновлено в 08:59
Политика

Парламент Британии перенесет голосование по Brexit на один день

Парламент Великобритании перенес голосование по выходу станы из Евросоюза с 14 на 15 января.
Обновлено в 08:20
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Турция закрыла для судоходства пролив Босфор

Во вторник, 8 января, власти Турции приняли решение о закрытии пролива Босфор для прохода судов.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Крылья Советов» арендуют Ананидзе

Обновлено в 09:19
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
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