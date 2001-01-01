Крылья Советов — Урал 0:1Матч ТВ 11:26

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Урала».

Энергетика В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба» Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Космос 3D-лазер и космический уборщик: итоги работы шестых «Семихатовских чтений» Разработки космического масштаба представили сегодня свердловские школьники – в Екатеринбурге прошел финал шестых Семихатовских чтений.

Происшествия На проспекте Художников сбили девочку на самокате На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.

Происшествия В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Политика Штаб рассказал о табу для Зеленского Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день 26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Космос В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.

Политика Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.

Армия и оружие США начали воздушный мониторинг над Крымом ВВС США с начала этой недели вблизи крымского полуострова проводят воздушную разведку.

Интернет Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.

Происшествия Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.

Политика Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Общество В Москве на Пасху обещают резкое похолодание Столбики термометров покажут 9-12 градусов, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Шоу-бизнес Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.

Здоровье 7 привычек помогут волгоградцам оставаться энергичными весь день «Волгоградская правда.ру» узнала, какие привычки позволят сохранять бодрость на протяжении всего дня.

Гаджеты Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35% Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.

Политика Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.

Общество В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.