Футбол

Крылья Советов — Урал 0:1Матч ТВ 11:26

Крылья Советов — Урал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
8′
Петрюс Бумаль
Ваня Вучичевич
42′
Ваня Вучичевич
Сергей Корниленко
46′
Мирал Самарджич
53′
61′
Отман Эль-Кабир
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
70′
Джано Ананидзе
77′
77′
Андрей Егорычев
Роман Емельянов
Джано Ананидзе
Александр Самедов
77′
79′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
87′
Ярослав Годзюр
90′+5′
Роман Емельянов
90′+6′
Николай Димитров
Вараздат Ароян
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Урала».
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