Футбол
Крылья Советов — Урал 0:1Матч ТВ 11:26
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|8′
Петрюс Бумаль
Ваня Вучичевич
|42′
Ваня Вучичевич
Сергей Корниленко
|46′
Мирал Самарджич
|53′
|61′
Отман Эль-Кабир
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
|70′
Джано Ананидзе
|77′
|77′
Андрей Егорычев
Роман Емельянов
Джано Ананидзе
Александр Самедов
|77′
|79′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|87′
Ярослав Годзюр
|90′+5′
Роман Емельянов
|90′+6′
Николай Димитров
Вараздат Ароян
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
15
Зотов
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
19
Самедов
28
Антон
49
Шишкин
70
Зиньковский
11
Шейдаев
8
Корниленко
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
19
Поляков
27
Меркулов
3
Ароян
13
Бумаль
10
Бикфалви
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
20
Панюков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Урала».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Общество
Камчатский гороскоп, 26 - 28 апреля
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: В пятницу есть риск совершить немало ошибок – общее настроение склоняет к активным, но не слишком обоснованным действиям.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР
Обновлено в 19:43
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее - российской или украинской.
Обновлено в 17:16
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Общество
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32
Происшествия
При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека
В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия
Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Улан-Удэ 4-месячный ребенок впал в кому во время лечения в больнице
Семья из Улан-Удэ третий месяц ждет, когда их ребенок выйдет из комы.
Обновлено в 07:06
Политика
Словакия приостановила поставки нефти из России
Министерство энергетики Польши 24 апреля информировало о решении приостановить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через пункт в Адамово на польско-белорусской границе в связи с ухудшением качества сырья и риском повреждения системы передачи нефти и установок НПЗ.
Обновлено в 18:02
Политика
Украинский «Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения поставок российского газа через Украину.
Обновлено в 22:46
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Кремль признает независимость ДНР и ЛНР перед выборами 2024 года
Решение президента России Владимира Путина предоставить в упрощенном порядке российское гражданство жителям ДНР и ЛНР ожидаемо вызвало негативную реакцию со стороны Запада и Украины.
Обновлено в 10:29
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Авто
Продажи Rolls-Royce выросли в России на 85%
Продажи Rolls-Royce в России за первые три месяца 2019 года выросли на 85%, сообщает "Автостат".
Обновлено в 22:09
Политика
ПФР озвучил условие получения пенсий для жителей ДНР и ЛНР
В минувшую среду, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортом жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 16:08
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Военный эксперт перечислил особенности комплекса «Полимент-Редут»
В январе текущего года экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил стрельбы комплексом противовоздушной обороны «Полимент-Редут», которые подтвердили его высокие тактико-технические характеристики.
Обновлено в 04:59
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Хоккей
Хоккеисты сборной России уступили команде Латвии в матче Еврочелленджа
Хоккеисты сборной России на выезде в овертайме проиграли команде Латвии в матче Еврочелленджа.
Обновлено в 14:24