Футбол

Крылья Советов — Уфа 1:1НИА Самара 01:57

Крылья Советов — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
17′
Артем Тимофеев
21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
34′
41′
Ионуц Неделчару
67′
Сильвестр Игбоун
Оливье Тилль
77′
Ондрей Ванек
Ловро Бизяк
77′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Мирал Самарджич
81′
Роман Шишкин
Пол Антон
90′
90′+3′
Ионуц Неделчару
90′+4′
Александр Беленов
Матч состоится на "Самара Арене". Самарские "Крылья Советов" в воскресенье, 5 мая примут ФК "Уфа" на «Самаре Арене».
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