Футбол
Крылья Советов — Уфа 1:0 (2-й тайм)REGNUM 06:27
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
|12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
|17′
Артем Тимофеев
|21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
|34′
|41′
Ионуц Неделчару
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
15
Зотов
18
Рохель
5
Самарджич
40
Тимофеев
49
Шишкин
22
Вучичевич
70
Зиньковский
91
Яковлев
31
Ткачук
31
Беленов
5
Йокич
4
Никитин
27
Неделчару
56
Круговой
8
Карп
9
Ванек
17
Живоглядов
44
Игбоун
7
Сысуев
32
Вомбергар
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
Тренерские составы футбольной команды «Уфа» и самарского клуба «Крылья Советов» определились со стартовыми составами своих команд на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
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