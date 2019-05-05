Футбол

Крылья Советов — Уфа 1:0 (2-й тайм)REGNUM 06:27

Крылья Советов — Уфа
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
17′
Артем Тимофеев
21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
34′
41′
Ионуц Неделчару
Тренерские составы футбольной команды «Уфа» и самарского клуба «Крылья Советов» определились со стартовыми составами своих команд на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
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