В рамках 7-го тура РПЛ на стадионе «Самара Арена» местные «Крылья Советов» примут столичный «Спартак». Оба соперника выиграли свои прошлые матчи и не хотят сбавлять набранный темп.

«Крылья Советов» — «Спартак» 25 августа 2019 года: прогноз на матч 7-го тура РПЛ

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