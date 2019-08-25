Футбол

«Крылья Советов» — «Спартак» 25 августа 2019 года: прогноз на матч 7-го тура РПЛКП - Самара 23 августа в 05:30

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
54′
Джордан Ларссон
61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
62′
68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
71′
Александр Анюков
81′
83′
Айртон Дантас
85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
90′
Аяз Гулиев
90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
90′+3′
90′+4′
Солтмурад Бакаев
В рамках 7-го тура РПЛ на стадионе «Самара Арена» местные «Крылья Советов» примут столичный «Спартак». Оба соперника выиграли свои прошлые матчи и не хотят сбавлять набранный темп.
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«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 25 августа 2019 года

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Прогноз и ставка «Крылья Советов» - «Спартак» 25 августа, матч 7-го тура РПЛ

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«Крылья Советов» — «Спартак» 25 августа 2019 года: прогноз на матч 7-го тура РПЛ

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Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак» (25.08.2019)

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