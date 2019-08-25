Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:2Матч ТВ вчера в 13:57

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
54′
Джордан Ларссон
61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
62′
68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
71′
Александр Анюков
81′
83′
Айртон Дантас
85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
90′
Аяз Гулиев
90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
90′+3′
90′+4′
Солтмурад Бакаев
Московский «Спартак» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в рамках 7-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 2:1. Счет в матче открыл форвард «Крыльев» Александр Соболев, который во вратарской замкнул подачу с фланга. Для 22-летнего форварда это шестой гол в семи матчах.
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