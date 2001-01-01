Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:1 (2-й тайм)Sports.ru 12:59

Крылья Советов — Спартак
1 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
54′
Джордан Ларссон
61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
62′
68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
71′
Александр Анюков
81′
83′
Айртон Дантас
85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев открыл счет в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, перерыв). Это уже 6-й гол 22-летнего нападающего в чемпионате России. Таким образом, Соболев снова обогнал нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.
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