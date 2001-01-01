Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:1 (2-й тайм)Sports.ru 12:59
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
|15′
Раду Гынсарь
|23′
|24′
Георгий Джикия
|29′
Роман Зобнин
|32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
|42′
|54′
Джордан Ларссон
|61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
|62′
|68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
|71′
Александр Анюков
|81′
|83′
Айртон Дантас
|85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
77
Кабутов
20
Мияйлович
28
Антон
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
17
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
10
Бакаев
20
Шюррле
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев открыл счет в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, перерыв). Это уже 6-й гол 22-летнего нападающего в чемпионате России. Таким образом, Соболев снова обогнал нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.
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