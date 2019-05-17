Футбол

Крылья Советов — Спартак 0:2 (2-й тайм)Vprognoze.ru 07:45

Крылья Советов — Спартак
0 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
38′
38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
43′
44′
Лоренсо Мельгарехо
47′
Илья Гапонов
48′
Роман Зобнин
50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
59′
73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Поединок 29-го тура состоится в Самаре. В матче первого тура «красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:1.После 28 туров «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. От спасительной 12-й строчки команду отделяет три очка.
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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