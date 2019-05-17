Футбол
Крылья Советов — Спартак 0:2 (2-й тайм)Vprognoze.ru 07:45
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
|18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
|38′
|38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
|43′
|44′
Лоренсо Мельгарехо
|47′
Илья Гапонов
|48′
Роман Зобнин
|50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
|59′
|73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
49
Шишкин
15
Зотов
90
Бурлак
39
Денисов
31
Ткачук
13
Рабиу
5
Самарджич
70
Зиньковский
28
Антон
11
Шейдаев
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
7
Гулиев
47
Зобнин
25
Мельгарехо
11
Фернандо
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Поединок 29-го тура состоится в Самаре. В матче первого тура «красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:1.После 28 туров «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. От спасительной 12-й строчки команду отделяет три очка.
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«Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура РПЛ
КП - Самаравчера в 19:00
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