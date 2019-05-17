Крылья Советов — Спартак 0:2 (2-й тайм)Vprognoze.ru 07:45

Поединок 29-го тура состоится в Самаре. В матче первого тура «красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:1.После 28 туров «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. От спасительной 12-й строчки команду отделяет три очка.

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Происшествия Ярославский вокзал в Москве эвакуирован Пассажиры эвакуированы из здания Ярославского вокзала в Москве после сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.

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Футбол «Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.