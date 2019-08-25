Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:0 (1-й тайм)Спорт-Экспресс 12:17
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
|15′
Раду Гынсарь
|23′
|24′
Георгий Джикия
|29′
Роман Зобнин
|32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
|42′
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
77
Кабутов
20
Мияйлович
28
Антон
14
Гынсарь
99
Канунников
7
Соболев
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
23
Ларссон
47
Зобнин
8
Тил
54
Умяров
9
Мирзов
20
Шюррле
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров был заменен на 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака». 32-летний российский футболист прихрамывая, покинул пределы поля. Вместо Комбарова на поле появился Владимир Полуяхтов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Прогноз и ставка «Крылья Советов» - «Спартак» 25 августа, матч 7-го тура РПЛ
ODDS.ru23 августа в 12:28
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
Обновлено в 12:00
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено 23 августа в 21:12
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика
Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%
Явка избирателей на выборах президента Абхазии по данным на 12:00 (совпадает с мск) составила 19,27%.
Обновлено в 06:07
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Казаки избили россиянина в Геленджике
Обновлено в 10:52
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Киберспорт
В сеть выложили первый геймплейный ролик The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics
Обновлено в 08:11
Происшествия
Мемориал украинским военным под Житомиром облили краской
Обновлено в 10:12
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Общество
В Донецке появился напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня основания города Памятник русскому поэту Александру Пушкину, созданный при помощи 3D-принтера, появился в Буденновском районе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 12:33
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Единоборства
Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator
Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16