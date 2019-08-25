Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:0 (1-й тайм)Спорт-Экспресс 12:17

Крылья Советов — Спартак
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров был заменен на 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака». 32-летний российский футболист прихрамывая, покинул пределы поля. Вместо Комбарова на поле появился Владимир Полуяхтов.
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