Крылья Советов

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров был заменен на 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака». 32-летний российский футболист прихрамывая, покинул пределы поля. Вместо Комбарова на поле появился Владимир Полуяхтов.

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