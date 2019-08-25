Футбол
«Крылья Советов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:00Sports.ru 04:29
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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