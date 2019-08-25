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Происшествия В Якутске более 30 человек отравились едой в двух ресторанах Управление Роспотребнадзора Якутии зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции, которую связывают с употреблением готовых блюд в двух ресторанах Якутска.

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Происшествия Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.

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