Футбол
«Крылья Советов» впервые за 6 лет победили «Рубин» в чемпионате РоссииРБК вчера в 13:55
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
|44′
Антон Зиньковский
|56′
Роман Шишкин
|58′
|61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
|64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
|69′
|71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
|73′
|74′
Филип Уремович
|77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
|81′
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
49
Шишкин
18
Рохель
5
Самарджич
39
Денисов
8
Корниленко
15
Зотов
40
Тимофеев
70
Зиньковский
31
Ткачук
99
Канунников
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
18
Могилевец
8
Пантелеев
15
Коновалов
10
Полоз
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Стартовый матч 23-го тура чемпионата России по футболу завершился победой "Крыльев Советов" над "Рубином" со счетом 1:0. Встреча прошла на "Самара Арене", судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.
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Шикарный гол Зиньковского в видеообзоре матча 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин»
Sport24.ruвчера в 18:57
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
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