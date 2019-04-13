Футбол

«Крылья Советов» впервые за 6 лет победили «Рубин» в чемпионате РоссииРБК вчера в 13:55

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
69′
71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
73′
74′
Филип Уремович
77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
81′
Стартовый матч 23-го тура чемпионата России по футболу завершился победой "Крыльев Советов" над "Рубином" со счетом 1:0. Встреча прошла на "Самара Арене", судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.
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