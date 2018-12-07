Футбол
«Крылья Советов» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 12:30
«Крылья Советов» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 12:30Чемпионат01:30
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
|2′
|10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
|11′
Сергей Корниленко
|26′
Сергей Корниленко
|44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
|46′
|65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
|68′
|70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
|75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
|80′
|83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
|83′
|86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
|87′
|90′+3′
Сверрир Игнасон
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
44
Чичерин
5
Самарджич
18
Рохель
15
Зотов
31
Ткачук
11
Шейдаев
20
Мияйлович
90
Бурлак
91
Яковлев
8
Корниленко
30
Песьяков
25
Логашов
15
Ингасон
23
Кьяртанссон
6
Сигурдссон
77
Скопинцев
4
Паршивлюк
84
Гацкан
10
Зуев
14
Шомуродов
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 5‑3‑2
Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Крылья Советов» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат01:30
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Крылья Советов - Ростов 8 декабря 2018 года: прогноз на матч 17 тура РПЛ
КП - Самара06 декабря в 11:40
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