Футбол

«Крылья Советов» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 12:30
Чемпионат
01:30

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
68′
70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
80′
83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
83′
86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
87′
90′+3′
Сверрир Игнасон
Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Крылья Советов» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат01:30

Подробнее о событии

«Крылья Советов» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 12:30

Чемпионат01:30

Назначены арбитры матча «Крылья Советов» - «Ростов»

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Определились судьи на матч «Крылья Советов» - «Ростов»

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«Крылья Советов» - «Ростов» — 8 декабря на «Матч ТВ»

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