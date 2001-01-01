На 15-й минуте встречи Мачей Рыбус закрутил мяч в штрафную соперника, а Федор Смолов в высоком прыжке головой отправил мяч в ворота Сергея Рыжикова. Федор Смолов открывает счет своим голам в новом сезоне РПЛ.

Политика В США объяснили введение новых санкций против России Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Футбол Кононов высказался об удалении Понсе в матче с «Динамо» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

Политика Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны в обход санкций Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета New York Times со ссылкой на сервисы отслеживания судов и спутниковые изображения.

Происшествия На акции в Москве начались задержания В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в продержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

Общество Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом» Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом».

Происшествия На проспекте Героев сгорело кафе с шавермой Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Футбол Новичок «Зенита» Малком остался в запасе на матч с «Краснодаром» Петербургский "Зенит" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Происшествия ДТП в Воронежской области унесло жизни двоих человек Два человека погибли, ещё трое детей пострадали в результате ДТП с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями в Воронежской области.

Авто Lynk & Co представила «заряженный» седан Суббренд китайского автогиганта Geely — компания Lynk & Co — выпустила «заряженную» версию седана 03+, способную разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем, например, Maserati Levante.

Происшествия В ДТП в Курганской области погибли четыре человека Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе "Иртыш" в Курганской области.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Политика Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.