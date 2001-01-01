Футбол

Крылья Советов — Локомотив 1:2Спорт-Экспресс 09:46

Крылья Советов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Никита Чернов
58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
66′
Максим Карпов
71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
79′
Александр Гацкан
84′
85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
86′
Александр Соболев
88′
90′+4′
Гжегож Крыховяк
На 15-й минуте встречи Мачей Рыбус закрутил мяч в штрафную соперника, а Федор Смолов в высоком прыжке головой отправил мяч в ворота Сергея Рыжикова. Федор Смолов открывает счет своим голам в новом сезоне РПЛ.
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