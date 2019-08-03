Футбол
Крылья Советов — Локомотив 0:1 (Перерыв)Спорт-Экспресс 09:46
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
|13′
Рифат Жемалетдинов
|16′
Федор Смолов
|17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
|21′
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
22
Анюков
3
Чернов
50
Карпов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
40
Тимофеев
20
Мияйлович
99
Канунников
7
Соболев
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
На 15-й минуте встречи Мачей Рыбус закрутил мяч в штрафную соперника, а Федор Смолов в высоком прыжке головой отправил мяч в ворота Сергея Рыжикова.
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