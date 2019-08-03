Футбол

Крылья Советов — Локомотив 0:1 (Перерыв)Спорт-Экспресс 09:46

Крылья Советов — Локомотив
0 – 1
Перерыв
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
На 15-й минуте встречи Мачей Рыбус закрутил мяч в штрафную соперника, а Федор Смолов в высоком прыжке головой отправил мяч в ворота Сергея Рыжикова.
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