Футбол
Чемпионат«Крылья Советов» — «Динамо», 30 августа, прогноз на матч РПЛ
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В турнирной таблице РПЛ остался один незакрытый ноль в графе ничьих – у «Крыльев Советов» 30 августа на стадионе «Самара Арена» в стартовом матче восьмого тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Динамо». Эксперты склоняются к успеху гостей и предлагают поставить на победу бело-голубых за 2.26.
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«Крылья Советов» — «Динамо»: котировки букмекеров на матч Российской Премьер-Лиги
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