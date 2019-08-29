В турнирной таблице РПЛ остался один незакрытый ноль в графе ничьих – у «Крыльев Советов» 30 августа на стадионе «Самара Арена» в стартовом матче восьмого тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Динамо». Эксперты склоняются к успеху гостей и предлагают поставить на победу бело-голубых за 2.26.

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