Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)Газета.Ru 08:15

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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