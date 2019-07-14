Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)Газета.Ru 08:15
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
|31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
|38′
|46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
|51′
Александр Соболев
|58′
|61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
|66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|71′
|78′
Федор Чалов
|78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
|84′
|88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Рыжиков
10
Терехов
90
Бурлак
50
Карпов
23
Комбаров
20
Мияйлович
14
Гынсарь
40
Тимофеев
77
Кабутов
9
Radonjic
17
Зиньковский
35
Акинфеев
2
Фернандес
19
Нисимура
5
Васин
23
Магнуссон
8
Влашич
98
Обляков
87
Марадишвили
29
Бийол
25
Бистрович
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Пассажирский лайнер выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 10:40
Политика
ЦИК Украины показала лицо Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье, 14 июля, опубликовала на своем сайте фотографии кандидатов в депутаты Верховной рады, среди которых числится и Дарт Викторович Вейдер.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Игры
Ubisoft добавит десять пользовательских треков в Watch Dogs Legion
Ubisoft и музыкальная студия Джозефа Гордона-Левитта отберут десять пользовательских треков для Watch Dogs Legion.
Обновлено в 10:51
Политика
Украинские товары пообещали вернуть в Россию
Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1»
Обновлено в 11:05
Технологии
Аналитики назвали самые популярные игры на видеосервисе Twitch
Самой популярной игрой на видеосервисе является игре Fortnite от студии Epic Games с показателем в 300 миллионов часов просмотра.
Обновлено в 10:11
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Футбол
М. Лопес: Икарди и его жена бесят меня
Нападающий «Васко да Гама» Макси Лопес рассказал, почему он конфликтует со своей бывшей женой Вандой Нарой и её нынешним супругом — нападающим «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Нетребко в мини-юбке выступила на празднике в Баден-Бадене
Анна Нетребко выступила в мини-юбке на празднике в Баден-Бадене. Соответствующий ролик артистка разместила на странице в Instagram.
Обновлено в 10:23
Футбол
Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната «Спартака»
Обновлено в 11:05
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Музыка
Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета
Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:14
Спорт
Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций
Обновлено в 09:10