Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)REGNUM 08:57
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Рыжиков
22
Анюков
90
Бурлак
50
Карпов
23
Комбаров
20
Мияйлович
14
Гынсарь
28
Антон
77
Кабутов
7
Соболев
17
Зиньковский
35
Акинфеев
2
Фернандес
31
Sarlija
5
Васин
23
Магнуссон
8
Влашич
98
Обляков
25
Бистрович
7
Ахметов
17
Сигурдссон
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
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