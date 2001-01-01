Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)REGNUM 08:57

Крылья Советов — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Рыжиков
  
22
Анюков
  
90
Бурлак
  
50
Карпов
  
23
Комбаров
  
20
Мияйлович
  
14
Гынсарь
  
28
Антон
  
77
Кабутов
  
7
Соболев
  
17
Зиньковский
  
35
Акинфеев
  
2
Фернандес
  
31
Sarlija
  
5
Васин
  
23
Магнуссон
  
8
Влашич
  
98
Обляков
  
25
Бистрович
  
7
Ахметов
  
17
Сигурдссон
  
9
Чалов
  
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
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