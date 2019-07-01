Футбол
«Крылья Советов» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30Чемпионат 06:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Сегодня, 20 июля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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Игру тульского «Арсенала» и самарских «Крыльев Советов» рассудит Павел Кукуян
Тульская пресса18 июля в 07:33
Выездной матч «Арсенала» с «Крыльями Советов» рассудит Павел Кукуян
Тульская служба новостейвчера в 06:12
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