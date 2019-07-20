Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)Первый Тульский вчера в 13:05
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
|43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
|46′
|52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
|54′
|55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
|56′
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
90
Бурлак
23
Комбаров
77
Кабутов
14
Гынсарь
20
Мияйлович
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
30
Тудорие
10
Кангва
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
В субботу, 20 июля, тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в рамках 2-го тура молодежного первенства России. Игра пройдет на втором поле стадиона «Металлург».
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В матче молодежного первенства «Крылья Советов» разгромили тульский «Арсенал» - 5:1
Молодой коммунар05:47
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