Футбол

Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)Первый Тульский вчера в 13:05

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
2 – 3
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
22′
Сергей Ткачев
24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
46′
52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
54′
55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
56′
В субботу, 20 июля, тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в рамках 2-го тура молодежного первенства России. Игра пройдет на втором поле стадиона «Металлург».
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