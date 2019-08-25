Футбол
«Крылья Советов» - «Спартак» - онлайн-трансляция матча чемпионата РоссииРоссийская газета вчера в 18:01
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
|15′
Раду Гынсарь
|23′
|24′
Георгий Джикия
|29′
Роман Зобнин
|32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
|42′
|54′
Джордан Ларссон
|61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
|62′
|68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
|71′
Александр Анюков
|81′
|83′
Айртон Дантас
|85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
|90′
Аяз Гулиев
|90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
|90′+3′
|90′+4′
Солтмурад Бакаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
77
Кабутов
20
Мияйлович
28
Антон
9
Радоньич
99
Канунников
69
Голенков
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
17
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
10
Бакаев
20
Шюррле
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
В рамках седьмого тура чемпионата России по футболу "Крылья Советов" в Самаре принимают "Спартак". Подопечные Миодрага Божовича пока стабильными результатами похвастаться не могут. После шести матчей у самарцев только шесть очков и тринадцатое место.
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«Крылья Советов» - «Спартак» - онлайн-трансляция матча чемпионата России
Российская газетавчера в 18:01
Прогноз и ставка «Крылья Советов» - «Спартак» 25 августа, матч 7-го тура РПЛ
ODDS.ru23 августа в 12:28
«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 25 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:29
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