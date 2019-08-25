В рамках седьмого тура чемпионата России по футболу "Крылья Советов" в Самаре принимают "Спартак". Подопечные Миодрага Божовича пока стабильными результатами похвастаться не могут. После шести матчей у самарцев только шесть очков и тринадцатое место.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Энергетика Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа» Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

Кино Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» Картина выйдет в прокат 10 ноября. Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети.

Недвижимость Казань стала лидером в России по росту цен на новое жилье За год городские новостройки выросли в цене на треть Стоимость первичного жилья в столице Татарстана с августа 2018 года продорожала на 33%.

Общество Минтруд прорабатывает дистанционное обжалование установления инвалидности Минтруд России прорабатывает вопрос дистанционного обжалования медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, рассказал в интервью РИА Новости замглавы ведомства Григорий Лекарев.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Политика Президент Боливии пригласил лидеров G7 помочь с тушением пожаров Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.

Происшествия В Японии началось второе извержение вулкана Асама В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама.

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Этони Ярда В заключительных раундах Энтони Ярд потерял все силы и не смог устоять от сильнейшего левого бокового Сергея, после пропущенного удара британец упал на настил ринга.

Здоровье Сергей Собянин: радиологическое оборудование обновят в каждом районе На встрече с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики мэр Москвы Сергей Собянин принял решение внедрить новый стандарт оснащения радиологическим оборудованием поликлиник и новую услугу получения результатов КТ и МРТ по электронной почте.

Космос Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести 24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.

Происшествия В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Финансы Банки предлагают инвесторам традиционные долговые бумаги Банки предлагают инвесторам традиционные долговые бумаги На фоне падения ставок крупные коммерческие банки стали активно предлагать клиентам собственные облигации.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Финансы Мощным падением открылись торги в Токио на фоне эскалации торговой войны США и Китая Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР.

Общество Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов Во всех остальных регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, подсчитали в РБК.

Общество Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.