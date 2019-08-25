Футбол

«Крылья Советов» - «Спартак» - онлайн-трансляция матча чемпионата РоссииРоссийская газета вчера в 18:01

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
54′
Джордан Ларссон
61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
62′
68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
71′
Александр Анюков
81′
83′
Айртон Дантас
85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
90′
Аяз Гулиев
90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
90′+3′
90′+4′
Солтмурад Бакаев
В рамках седьмого тура чемпионата России по футболу "Крылья Советов" в Самаре принимают "Спартак". Подопечные Миодрага Божовича пока стабильными результатами похвастаться не могут. После шести матчей у самарцев только шесть очков и тринадцатое место.
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«Крылья Советов» - «Спартак» - онлайн-трансляция матча чемпионата России

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