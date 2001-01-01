Футбол
Крылья Советов - Локомотив: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:27
"Локомотив" тоже мог начать новый сезон поувереннее, но пока набрал только 4 очка. Сможет ли один из соперников добыть вторую победу в РПЛ, узнаем в 16:30 из трансляции на "Матч Премьер".
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Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол
Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский подтвердил написание заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке, однако речи об увольнении не было.
Обновлено вчера в 11:07
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Космос
В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»
Обновлено 01 августа в 07:53
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Георгий Джикия: «Тил сказал, что рад всех видеть»
Сказал, что провел отличное время в "Спартаке", поблагодарил за моменты, которые были у него в России.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Футбол
Кононов не стал комментировать информацию о трансфере Тиля в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался комментировать информацию о переходе в команду полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
Обновлено в 14:55
Футбол
Волгоградский «Ротор» на выезде победил краснодарцев
Следующий матч волгоградцы проведут на выезде с командой «Томь» 10 августа.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Происшествия
Автомобиль въехал в стену метро в Петербурге
В Петербурге автомобиль въехал в стену вестибюля метро.
Обновлено в 14:42
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Политика
Скрипаль позвонил родственникам
Разговор состоялся 26 июня и длился пять минут, рассказала Виктория. 23 июня Сергею Скрипалю исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Зобнин рассказал, что помешало ему забить в концовке матча с «Динамо»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью со столичным «Динамо» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:21
Происшествия
Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана
"На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана в заброшенном складском помещении обнаружено девять самодельных взрывных устройств", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Россияне устроили драку на борту самолета в Турции
В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили
Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09