Футбол
«Крылья Советов» - «Енисей»: прогноз на матч чемпионата России по футболуSputnik Грузия вчера в 10:16
Оба клуба в нынешнем сезоне борются за выживание, но хозяева являются очевидными фаворитами данного противостояния. "Крылья Советов" сейчас находятся в зоне стыковых матчей, но перед второй частью сезона команда заметно усилилась.
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«Крылья Советов» - «Енисей»: прогноз на матч чемпионата России по футболу
Sputnik Грузиявчера в 10:16
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