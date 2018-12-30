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Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний российского «Авангарда» Телеканал «Звезда» опубликовал новое видео испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард».

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Политика Политика Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли при крушении вертолета в Бурятии По предварительным данным, при крушении погибли четыре человека.

Политика Политика Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде

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Транспорт Транспорт В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Происшествия Происшествия Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram.

Транспорт Транспорт МВД привяжет автономера к месту регистрации МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.

Политика Политика Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.

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Армия и оружие Армия и оружие В США вновь увидели НЛО около военной базы Жители американского штата Огайо заявили, что видели НЛО около местной военной базы, сообщает Express.

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