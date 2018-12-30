Футбол
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко продлит соглашение с клубом, передает ТАСС.
Газета.Ru06:57
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Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний российского «Авангарда»
Телеканал «Звезда» опубликовал новое видео испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард».
Обновлено в 08:02
Происшествия
Семья из России погибла в ДТП в Финляндии
Обновлено в 06:57
Спорт
Непряева выиграла гонку на 10 км на первом этапе «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на 10 км на первом этапе многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе, которая также идет в зачет Кубка мира.
Обновлено в 07:41
Политика
Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:35
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Бурятии
По предварительным данным, при крушении погибли четыре человека.
Обновлено в 06:10
Политика
Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде
Обновлено в 03:15
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Происшествия
Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео
В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram.
Обновлено в 07:18
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.
Обновлено вчера в 20:31
Космос
Спутник «Глонасс-М» внепланово увели на техобслуживание
Обновлено в 07:55
Политика
Путин поздравил Лукашенко с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко с Рождеством и наступающим Новым годом отметил, что продолжается работа по укреплению Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:16
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Трамп заявил о «величайшем обмане» в истории политики США
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.
Обновлено в 06:11
Происшествия
На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе
"В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В США вновь увидели НЛО около военной базы
Жители американского штата Огайо заявили, что видели НЛО около местной военной базы, сообщает Express.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону задержан дебошир за удар бортпроводника
Как отмечается, нарушителя доставили в в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 05:39
Политика
Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины
Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко.
Обновлено в 07:52
Политика
Роскомнадзор проведет встречу с представителями Twitter в январе
Роскомнадзор в январе обсудит с представителями компании Twitter исполнение законов РФ о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны.
Обновлено в 05:44
Кино
Скончалась актриса Джун Уитфилд
Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Медведев назначил замминистра строительства и ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Максима Егорова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 07:58
Политика
Лавров ответил на вопрос о переговорах Путина и Трампа в 2019 году
Глава МИД России в очередной раз напомнил, что российская сторона всегда готова к диалогу, если готовы Соединенные Штаты, но переговоры должны вестись на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов.
Обновлено в 07:06
Единоборства
Джон Джонс нокаутировал Александра Густафссона
Экс-чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс победил Александра Густафссона.
Обновлено в 00:36
Культура
Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Глава Еврокомиссии Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Руководитель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье, 30 декабря, обвинил лидеров государств-членов Европейского союза в лицемерии в проблеме укрепления охраны внешних границ и европейского блока и усиления европейского пограничного агентства Frontex, сообщает Die Welt.
Обновлено в 06:01
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Политика
Лидер Южной Кореи поблагодарил Ким Чен Ына за письмо
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за отправленное ему ранее письмо и выразил надежду на встречу со своим северокорейским коллегой в 2019 году.
Обновлено в 05:39