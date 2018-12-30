Футбол

«Крыльев Советов» продлят контракт с Корниленко
Газета.Ru
06:57

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко продлит соглашение с клубом, передает ТАСС.
Газета.Ru06:57

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«Крылья Советов» продлят контракт с бывшим нападающим «Зенита»

Нева Спорт07:06

«Крыльев Советов» продлят контракт с Корниленко

Газета.Ru06:57

«Крылья Советов» хотят продлить контракт с Корниленко

NewInform06:48

Футболист Корниленко продлит контракт с «Крыльями Советов»

ТАСС06:27

Геннадий Голубин — об Ананидзе, Шишкине и Тимофееве: «Берем игроков в „Крылья“ под конкретные задачи на поле»

Матч ТВ03:19

Геннадий Голубин — об Ананидзе, Шишкине и Тимофееве: «Берем игроков в „Крылья“ под конкретные задачи на поле»

Sportbox.RU03:19
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Происшествия

Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar

Обновлено в 04:15
Политика

Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2019 годом глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
Обновлено в 05:29
Политика

Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде

Обновлено в 03:15
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Политика

МИД РФ: BBC не жаловалась на публикацию данных своих журналистов

В российском МИДе прокомментировали заявление BBC о том, что телекомпания подала жалобу на публикацию личных данных сотрудников своей московской редакции.
Обновлено в 03:27
Транспорт

МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца

МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, согласно которым владельцы транспортных средств при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Трамп заявил о «величайшим обмане» в истории политики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.
Обновлено в 06:11
Транспорт

Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии

В воскресенье в Москве открыли новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии. Церемонию провел мэр Сергей Собянин.
Обновлено в 06:45
Политика

Роскомнадзор сообщил о готовности Twitter обсудить хранение данных

Представители Twitter в январе 2019 года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение закона о переносе персональных данных россиян на территории страны.
Обновлено в 06:44
Политика

Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.
Обновлено в 03:23
Общество

В Москве ограничили продажу алкоголя

В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Финляндии в ДТП погибла семья из России

Автомобиль, в котором ехала семья из России, столкнулся с фурой на автомагистрали около города Оулу на севере Финляндии, сообщает полиция страны.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей

Потерпевший заявил, что в сумке находилось 1,24 миллиона рублей.
Обновлено в 03:06
Энергетика

«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Транспорт

В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»

На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено в 03:26
Космос

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На Урале изъяли наркотики на 3,4 миллиарда рублей

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято около 85 килограммов "синтетики" на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.
Обновлено в 03:49
Единоборства

Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232

Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Украина рассказала о планах по созданию новых образцов вооружения

Обновлено в 05:45
Кино

Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»

В будущем году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступит на вооружение Воздушно-космические силы России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

В полицию заявлений по факту произошедшего не поступало, однако правоохранители уже начали проверку после публикации видеозаписи конфликта в социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Россия приступила к созданию самолета на замену «Руслану»

В России начали создавать самолет для замены Ан-124 «Руслан».
Обновлено вчера в 07:56
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии России в 2018 году

Почти треть предложений на рынке труда в России пришлась на специалистов в сфере продаж, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование рекрутинговой компании HeadHunter.
Обновлено в 03:03
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В аэропорту Ростова-на-Дону задержан дебошир за удар бортпроводника

Как отмечается, нарушителя доставили в в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 05:39
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Белорусский футболист, нападающий самарских «Крыльев Советов».
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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