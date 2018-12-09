Футбол

Крыховяк стал лучшим игроком «Локомотива» в ноябре
Советский спорт
08:58

Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком Локомотива в ноябре. За польского футболиста проголосовали 35,3% болельщиков. На счету Крыховяка в ноябре пять матчей за железнодорожников, в которых он забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Советский спорт08:58

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Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре

Чемпионат09:00

Крыховяк стал лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Советский спорт08:58

Крыховяк - лучший игрок «Локомотива» в ноябре

Soccer.ru08:46

Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Sport24.ru08:37

Крыховяк стал лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Евро-футбол.ру08:27

Крыховяк - лучший игрок «Локомотива» в ноябре

Спорт-Экспресс08:24

Крыховяк – лучший игрок «Локомотива» в ноябре

Sports.ru08:50
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