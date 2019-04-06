Футбол
«Крузейро» заключил контракт с 14-летним сыном РоналдиньоSoccer.ru 04:29
Жуан Мендес, сын знаменитого нападающего Роналдиньо, стал игроком "Крузейро". Бразильский клуб официально объявил о заключении шестилетнего контракта с 14-летним футболистом.
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Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 03:38
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия
Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ
Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено вчера в 17:19
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Ранее США пригрозили России "высокой ценой" за поддержку Венесуэлы и Кубы.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Хоккей
Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ
Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено вчера в 05:38
Финансы
Высокие нефтяные цены поддерживают позитивное открытие дня
Последний торговый день недели российский рынок начинает в плюсе. Первая неделя апреля оказалась для отечественных площадок позитивной.
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков
После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна
В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Политика
Дочь Бжезинского рассказала о неподобающем поведении Трампа
Мика Бжезински — дочь Збигнева Бжезинского, бывшего советника президента США Джимми Картера по национальной безопасности — рассказала о неподобающем поведении нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 04:18
Интернет
Apple Music обогнал Spotify по числу платных подписчиков в США
Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Политика
Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики
Обновлено вчера в 20:05
Игры
Фанаты пытаются обрушить рейтинг серии Borderlands в Steam
Как оказалось, игра выйдет 13 сентября 2019 года и станет эксклюзивом магазина Epic Games Store на полгода с момента релиза.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Религия
Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля
Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.
Обновлено в 02:45