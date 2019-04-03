Футбол
«Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши за € 11,5 млнЧемпионат 12:04
Как стало известно "Чемпионату", "Крузейро" заплатил за аренду нападающего Педро Роши € 800 тыс. Бразильский клуб также имеет приоритетное право выкупа футболиста у московского "Спартака" за € 11,5 млн.
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Культура
Художник Николай Сажин скончался в Петербурге
Обновлено в 04:57
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Кино
Раскрыта причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 07:57
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Мобильный телефон отмечает день рождения
Обновлено в 00:00
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Украина уже «одной ногой в НАТО»
Заместитель главы министерства обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна «одной ногой» уже находится в НАТО.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Белоруссии арестовали российского бизнесмена по запросу Молдавии
Российский бизнесмен Владимир Самсоненко задержан в Минске белорусскими правоохранительными органами и с 22 марта находится в СИЗО, сообщила на своей странице в Instagram жена россиянина Рида Кашипова.
Обновлено в 12:10
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
Президент Казахстана прилетел в Москву
Сегодня, 3 апреля, в Москву прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 04:43
Единоборства
«Ты насильник и лицемер». Хабиб жестко ответил Конору
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко высказался о своем бывшем сопернике Коноре Макгрегоре, который ранее объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 13:32
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован
Обновлено в 12:16
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено в 11:42
Путешествия
Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян
Самыми опасными признаны страны далёкие от экстрима и опасных развлечений — предлагающие пляжный отдых.
Обновлено в 13:15
Политика
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Первая репетиция парада Победы началась в Алабино
В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:09
Политика
В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS
Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).
Обновлено в 13:33
Здоровье
Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет на ВДНХ
Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет одновременно более чем в 150 российских городах.
Обновлено в 13:14