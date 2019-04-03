Футбол

«Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши за € 11,5 млнЧемпионат 12:04

Как стало известно "Чемпионату", "Крузейро" заплатил за аренду нападающего Педро Роши € 800 тыс. Бразильский клуб также имеет приоритетное право выкупа футболиста у московского "Спартака" за € 11,5 млн.
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СМИ: «Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши

Матч ТВ13:22

Роша уехал из «Спартака» в аренду. Чей путь он повторит – Боккетти или Попова?

Советский спорт09:48

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sport24.ru05:41

Вице-президент бразильского «Крузейро» рассказал об интересе «Спартака» к несколькими игрокам

Sport.ru06:14

Роша пакует чемоданы вместе с дочкой. Фото

Спорт-Экспресс12:30

«Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши за € 11,5 млн

Чемпионат12:04

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sports.ru06:57
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Культура

Художник Николай Сажин скончался в Петербурге

Обновлено в 04:57
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Кино

Раскрыта причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено в 07:57
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Гаджеты

Мобильный телефон отмечает день рождения

Обновлено в 00:00
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями

Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Украина уже «одной ногой в НАТО»

Заместитель главы министерства обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна «одной ногой» уже находится в НАТО.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Белоруссии арестовали российского бизнесмена по запросу Молдавии

Российский бизнесмен Владимир Самсоненко задержан в Минске белорусскими правоохранительными органами и с 22 марта находится в СИЗО, сообщила на своей странице в Instagram жена россиянина Рида Кашипова.
Обновлено в 12:10
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика

Президент Казахстана прилетел в Москву

Сегодня, 3 апреля, в Москву прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 04:43
Единоборства

«Ты насильник и лицемер». Хабиб жестко ответил Конору

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко высказался о своем бывшем сопернике Коноре Макгрегоре, который ранее объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 13:32
Культура

Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира

Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге

Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован

Обновлено в 12:16
Здоровье

Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Политика

Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено в 11:42
Путешествия

Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян

Самыми опасными признаны страны далёкие от экстрима и опасных развлечений — предлагающие пляжный отдых.
Обновлено в 13:15
Политика

В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Авто

Компания GAC Motor представит в России девять моделей

Обновлено в 06:16
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Первая репетиция парада Победы началась в Алабино

В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:09
Политика

В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS

Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).
Обновлено в 13:33
Здоровье

Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет на ВДНХ

Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет одновременно более чем в 150 российских городах.
Обновлено в 13:14
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании

Обновлено в 10:21
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