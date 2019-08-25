Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в ЮрмалуRT на русском вчера в 13:02
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу. Об этом он заявил журналистам перед концертом-открытием в Сочи, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу и всегда будет проходить в Сочи, сообщил журналистам перед концертом-открытием генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.РИА Новостивчера в 10:25
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