Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в ЮрмалуRT на русском вчера в 13:02

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу. Об этом он заявил журналистам перед концертом-открытием в Сочи, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось

Игорь Крутой исключил возвращение «Новой волны» из Сочи в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу и всегда будет проходить в Сочи, сообщил журналистам перед концертом-открытием генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.
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Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ, Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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Юрмала
Город в Латвии
Город в Латвии, крупнейший курорт на берегу Рижского залива. Население - около 50 тысяч жителей. Расстояние от центра Юрмалы до центра Риги - 25 км. Современный город сложился из череды курортных посёлков, со временем слившихся воедино.
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