Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в ЮрмалуRT на русском вчера в 13:02
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу. Об этом он заявил журналистам перед концертом-открытием в Сочи, передаёт РИА Новости.
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Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Политика
Меркель назвала условие возвращения России в формат G7
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть Россию в G8, уточняя, что такой формат переговоров является более уместным и целесообразным.
Обновлено в 16:17
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»
«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.
Обновлено в 16:55
Авто
В Австралии построили мотоцикл с мотором V8
Новинка оснащена титановой выхлопной системой Akrapovic, регулируемой подвеской Ohlins, а в качестве тормозной системы на мотоцикл установили тормоза от Brembo.
Обновлено в 08:45
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии
"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:3.
Обновлено в 16:49
Футбол
«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче
Обновлено в 14:11
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии
Проходящие 25 августа президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.
Обновлено в 12:44
Политика
Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке
Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 10:12
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Испытания новейшего робота для Минобороны показали на видео
Ранее стало известно, что Министерство обороны показало новый беспилотный летательный аппарат для проведения воздушной разведки.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Укравтодор назвал причину обрушения моста в Харькове
«Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин (окружная дорога Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:33
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Обновлено в 09:50
Кино
Алиханов: В Калининградской области может появиться своя «Таврида»
«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка 45 тыс. зрителей и 4,5 тыс. участников.
Обновлено в 10:45