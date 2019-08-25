Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу. Об этом он заявил журналистам перед концертом-открытием в Сочи, передаёт РИА Новости.

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

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