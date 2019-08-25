Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в ЮрмалуRT на русском вчера в 13:02
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу. Об этом он заявил журналистам перед концертом-открытием в Сочи, передаёт РИА Новости.
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Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
«Удинезе» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.
Обновлено в 14:02
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Политика
В Абхазии состоялись выборы президента
Обновлено в 13:58
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»
Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено 23 августа в 17:30
Политика
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Обновлено в 13:34
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Культура
Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию
Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 05:16
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Маскировка по-тайваньски: Камуфляж «цифра» и красные каски
Маскировка по-тайваньски оказывается очень странной.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Пожар потушен рядом с ЦНИИмаш в Королеве
Подмосковные пожарные потушили пожар в административном здании, расположенным рядом с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения в Подмосковном Королеве.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29