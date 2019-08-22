Музыка

Крутой прокомментировал конфликт с ВайкулеИзвестия 04:30

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее. По словам Крутого, размолвка произошла из-за музыкального конкурса «Новая волна».
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с чего всё началось

Игорь Крутой: «Если Вайкуле считает, что это прилично, Бог ей судья»

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Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ, Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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