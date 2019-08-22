Музыка
Крутой прокомментировал конфликт с ВайкулеИзвестия 04:30
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее. По словам Крутого, размолвка произошла из-за музыкального конкурса «Новая волна».
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с чего всё началось
В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента (тогда это был Сергей Борисович Иванов) и вёл переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу.Аргументы и Фактывчера в 17:05
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Футбол
Чалов и Максименко вызваны на матчи молодежной сборной России
Форард ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Спартака» Александр Максименко вызваны на матч отборочного раунда чемпионата Европы-2021 в составе молодежной сборной России.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено в 09:16
Единоборства
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Обновлено в 11:08
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
Общество
Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона
В китайском городе Хэфэй, расположенном в провинции Аньхой, 9-летний мальчик заработал косоглазие из-за зависимости от компьютерных игр.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе
Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Anadolu.
Обновлено в 11:02
Политика
На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме
«В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:58
Общество
Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид
Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»
Нападающий «Галатасарая» Константинос Митроглу проведёт нынешний сезон в чемпионате Нидерландов. Права же на грека принадлежат «Марселю».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Пропавшую в лесах под Нижним Новгородом 5-летнюю девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Россия с 10 сентября снизит пошлины на легковые автомобили до 15%
Снижение ввозных пошлин на легковые автомобили с 10 сентября с 17% до 15% станет заключительным этапом выполнения Россией своих обязательств, взятых при присоединении к ВТО семь лет назад, заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
Обновлено в 04:30
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту
Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
Обновлено в 01:52
Экономика
Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства
Президент РФ Владимир Путин увеличил размер фонда грантов главы государства в области культуры и искусства.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Стартовали продажи мобильного телефона INOI 288S
Обновлено в 06:57
Наука
Болезнь Альцгеймера не даёт нейронам общаться друг с другом
С другой стороны, у больных с болезнью Альцгеймера в нервной ткани накапливаются токсичные белковые отложения из бета-амилоида – так называемые амилоидные бляшки.
Обновлено 20 августа в 00:09