Политика
Крушение MH17: Малайзия призвала прекратить обвинять РоссиюРамблер вчера в 16:12
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении «Боинга» MH-17.
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с чего всё началось
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.Известиявчера в 13:00
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Транспорт
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Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Баскетбол
Мозгов не поможет сборной России на чемпионате мира
Обновлено в 13:00
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
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Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 18:13
Хоккей
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«Калгари» выкупит контракт защитника Майкла Стоуна. Клуб поместил хоккеиста на драфт отказов с целью выкупа соглашения.
Обновлено в 12:25
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
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Обновлено вчера в 10:08
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Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
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Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
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Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился
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Обновлено в 10:11
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Стало известно, что не показали на открытии Олимпиады в Сочи
Кирилл Набутов рассказал в новом выпуске программы «Непознер» о непоказанных сценах церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
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Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28