Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в ЕкатеринбургеREGNUM 09:18

Сообщение о пожаре поступило в 14:23 мск. Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

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