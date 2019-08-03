Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве, пожарным удалось локализовать пожар.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).

Политика США сделали исключения из санкций против России США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Происшествия Россияне подрались на борту самолета в Турции Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Политика Получивших российские паспорта украинцев допросили Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Армия и оружие БМД-4М могут усилить противотанковым ракетным комплексом «Корнет» Боевую машину десанта БМД-4М планируют оборудовать противотанковым ракетным комплексом «Корнет», который усилит её огневую мощь.

Политика Путин поприветствовал участников АрМИ-2019 Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Пятых Армейских международных игр, которые стартовали 3 августа.

Общество В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты» Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Политика Вячеслав Володин: выход на решение сложного вопроса с отменой роуминга — важный шаг в реализации Союзного договора По словам Вячеслава Володина, «решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности Союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться».

Экономика Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Общество Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.

Происшествия Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.

Экономика Etalon Group выплатит дивиденды за 2018 год Размер дивидендов холдинга за 2017 год составил $0,22 на акцию (на выплаты направлен 51% чистой прибыли Etalon Group по МСФО за 2017 год).