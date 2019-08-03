Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализованРоссийская газета 02:42
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве, пожарным удалось локализовать пожар.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики
Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Петербурге мужчина угнал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор
В Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, увозящий его машину.
Обновлено в 04:25
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Политика
США сделали исключения из санкций против России
США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено 01 августа в 18:16
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Армия и оружие
БМД-4М могут усилить противотанковым ракетным комплексом «Корнет»
Боевую машину десанта БМД-4М планируют оборудовать противотанковым ракетным комплексом «Корнет», который усилит её огневую мощь.
Обновлено в 02:35
Политика
Путин поприветствовал участников АрМИ-2019
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Пятых Армейских международных игр, которые стартовали 3 августа.
Обновлено в 04:18
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Авто
Спорткупе Ford Capri прокатилось по памятным местам в честь юбилея
В честь 50-летнего юбилея, американский производитель отправил спортивное купе в небольшое путешествие.
Обновлено в 03:00
Политика
Вячеслав Володин: выход на решение сложного вопроса с отменой роуминга — важный шаг в реализации Союзного договора
По словам Вячеслава Володина, «решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности Союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться».
Обновлено в 04:14
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр
Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Экономика
Etalon Group выплатит дивиденды за 2018 год
Размер дивидендов холдинга за 2017 год составил $0,22 на акцию (на выплаты направлен 51% чистой прибыли Etalon Group по МСФО за 2017 год).
Обновлено вчера в 09:19
Музыка
Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар
Жители Санкт-Петербурга приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар.
Обновлено в 00:51
Здоровье
Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России
На втором месте по количеству летальных исходов находится рак легких, на третьем — рак желудка.
Обновлено вчера в 05:02
Авто
Citroen анонсировал новинку, которая будет заменой модели С4
В 2020 году компания Citroen заменит хэтчбек C4 «знаменательным автомобилем».
Обновлено вчера в 07:32
Кино
Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды»
Обновлено в 01:48