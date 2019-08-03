Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализованРоссийская газета 02:42
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве, пожарным удалось локализовать пожар.
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