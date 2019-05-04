Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализоватьАвторадио вчера в 11:48

Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать. До этого площадь пожара увеличилась с тысячи до полутора тысяч квадратных метров.

Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать

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