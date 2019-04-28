Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализованВести.Ru вчера в 22:00
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
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В селе под Воронежем всю ночь полыхал распределительный центр сети «Магнит»
Вести Воронежвчера в 22:13
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
Стрельба в синагоге произошла в США
В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Музыка
После победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» началась проверка
Победу юной певице помогли одержать телезрители: за нее проголосовали 56,5%. Микелла Абрамова получила ценные призы — статуэтку, сертификат на запись первого сингла и 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 01:12
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей
Панарин установил новый рекорд «Коламбуса» в плей-офф
Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин забросил шайбу в ворота соперника во второй встрече серии второго раунда Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено вчера в 04:11
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Энергетика
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут «Транснефть» назвала виновника загрязнения российской нефти Urals дихлорэтаном, из-за чего от поставок из России пришлось отказаться Белоруссии, Польше, Венгрии и Словакии.
Обновлено 26 апреля в 15:32
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев
Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставят во «Внуково» в субботу
Обновлено 26 апреля в 20:00
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу
Обновлено вчера в 22:40
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции
В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 17:56
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Обновлено вчера в 21:01
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие
Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 12:29