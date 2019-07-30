Происшествия
Крупный пожар в Самаре угрожает соседним домамNews.ru 12:40
Пожар в Железнодорожном районе Самары охватил три частных дома. Огонь может перекинуться на соседние строения, сообщили в местном МЧС.
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«Дым видно на Зубчаге»: появилось видео крупного пожара в частном секторе Самары
Pro Город Самара12:39
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено в 13:23
Общество
Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Происшествия
На акцию протеста некоторые пришли с ножами и молотками
У задержанного "активиста" с собой целый арсенал: ножи — канцелярский и побольше, слезоточивый газ — баллончик самый объёмный, чтобы надолго хватило, противогаз — чтобы не пострадать самому и даже молоток.
Обновлено в 15:13
Музыка
Макса Фадеева обвинил в плагиате саратовский музыкант
Обновлено в 20:22
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Гаджеты
Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено в 13:43
Общество
Белогорск ночью затопило: уровень воды будет выше, чем в 2013 году
Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В 2013-м максимум составил 430 сантиметров.
Обновлено в 22:34
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено в 22:35
Политика
Кличко назвал команду Зеленского лживыми непрофессионалами
Киевский мэр Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:20
Политика
Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Политика
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Футбол
«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»
"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Спасатели Бурятии эвакуировали свердловских туристов
Спасатели Бурятии эвакуировали свердловских туристов. Сигнал о бедствии поступил от них 29 июля – погиб один из туристов.
Обновлено в 22:46
Общество
В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30
По состоянию на 00:00 31 июля, в Амурской области подтоплено 30 населенных пунктов. За сутки их количество увеличилось на три.
Обновлено в 22:03
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Астма возникает у мужчин раньше, чем у женщин
Астма у мужчин в большинстве случаев проявляется в детстве, а у женщин после 40 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное Университетом Тампере совместно с центральными больницами городов Сейняйоки и Вааса.
Обновлено в 06:36
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36