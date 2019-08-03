Происшествия
Крупный пожар случился в центре МосквыLenta.ru 01:35
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелось здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси
Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.
Обновлено в 04:48
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Путешествия
Российские туристы рассказали, что привозят из поездок
6 % россиян внезапно кладут в свои чемоданы йогурт, а 5 % рассказали, что привозят в Россию колбасы, чипсы, выпечку и кофе.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи
Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге митинг за честные выборы начался с провокаций
В Санкт-Петербурге на площади Ленина начался согласованный митинг против произвола на выборах и за солидарность с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму.
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Apple запретила использовать свою карту для покупки криптовалюты
Компания Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя
Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.
Обновлено в 07:08
Игры
В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска
В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Общество
Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».
Обновлено в 07:58
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты
Huawei переименует флагманские смартфоны в 2020 году
В 2019 году в линейку вошли смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. В 2020 можно было бы ожидать появления серии Huawei P40.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
На Ставрополье возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом
Следственная часть ГУ МВД России по Ставрополью возбудила уголовное дело в отношении водителя грузового Renault.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено вчера в 00:44
Культура
Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в фильме «Брат-3»
Шоумен Стас Барецкий заявил, что американская актриса Дженнифер Энистон согласилась сняться в его фильме «Брат-3», но запросила слишком большой гонорар.
Обновлено вчера в 21:10