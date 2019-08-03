Происшествия
Крупный пожар случился в центре МосквыLenta.ru 01:35
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелось здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.
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В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
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