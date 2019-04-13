Происшествия
Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»Говорит Москва 15:47
Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы. Радиостанции «Говорит Москва» в МЧС уточнили, что по этому адресу действительно был вызов, но прибывшие пожарные подразделения возгорания не обнаружили.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия
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Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
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