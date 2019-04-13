Происшествия

Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»Говорит Москва 15:47

Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы. Радиостанции «Говорит Москва» в МЧС уточнили, что по этому адресу действительно был вызов, но прибывшие пожарные подразделения возгорания не обнаружили.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пожар площадью 1 тыс. кв. м тушат в лесу под Балашихой

ТАСС15:50

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

РБК15:25

Пожар в Лосином острове достиг площади в 1 кв. километр

Известия15:08

В парке «Лосиный остров» в Подмосковье произошел пожар

РИА Новости15:19

Пожар начался в «Лосином острове» недалеко от жилых домов

Интерфакс14:37

Из центра пламени: МЧС опубликовало видео масштабного пожара в «Лосином острове»

ТК Звезда16:01

В МЧС опровергли информацию о пожаре в парке 850-летия Москвы

Говорит Москва16:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Полиция исключила версию теракта у посольства Украины в Лондоне

Инцидент, который произошел 13 апреля у посольства Украины в Лондоне, не связан с терроризмом.
Обновлено в 12:13
Общество

Опубликованы новые правила экспертизы учебников

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана

Обновлено в 18:16
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»

«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено в 16:00
Гаджеты

Бенчмарк выявил «убийцу» смартфона Redmi Note 7

Специалисты считают, что основным преимуществом гаджета является его камера, что и позволило обойти по баллам Redmi Note 7.
Обновлено в 18:52
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Кино

Австрийский фильм о природе России получил престижную премию в США

Австрийский документальный фильм, посвященный России, был отмечен престижной наградой на фестивале в Нью-Йорке, сообщает 12 апреля ТАСС.
Обновлено в 11:48
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено в 18:39
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело Абызова

Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал задержание экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Обновлено в 11:12
Космос

Ударят по Земле климатическим оружием: аннунаки умело замаскировались на Венере под ядовитыми облаками

Наиболее смелые специалисты сообщили, что наличие ядовитых облаков на вышеуказанном космическом теле можно обосновать уникальной маскировкой внеземных гуманоидов.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Из-за С-400 Турция может попасть под санкции

Обновлено вчера в 09:25
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Космос

NASA сфотографировало на Марсе пингвина

Обновлено в 12:00
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 09:05
Кино

В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

За спасение утопающего в Китае наградили туриста из России

Обновлено в 17:35
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Учения НАТО в Черном море повысили боеготовность российского флота

Обновлено в 10:06
Происшествия

Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР

Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Здоровье

Медик из Тамбова заняла третье место на Всероссийском конкурсе врачей

Медик из Тамбова Татьяна Кречетова получила награду Всероссийского конкурса врачей.
Обновлено в 03:43
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное