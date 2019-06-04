Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукциейКоммерсантъ 20:28

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
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Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах

РИА Новости22:01

В Арамиле потушен пожар на складах с лакокрасочной продукцией

Znak.com22:00

В Свердловской области произошёл пожар на складах

RT на русском20:59

На складах под Екатеринбургом ликвидировано открытое горение

ТАСС21:35

Под Екатеринбургом горят склады с лакокрасочными материалами

URA.Ru20:29

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Коммерсантъ20:28

В Арамиле 50 спасателей тушили склады с лакокрасочной продукцией

ТагилСити.ру22:53
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 23:32, Ашберн
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Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
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Apple представила черную iOS 13

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В YouTube на официальном канале Netflix опубликован трейлер нового документального "лихорадочного сна" Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана.
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Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 23:01
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
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Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
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В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
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Происшествия

Оставившей детей в подмосковном хостеле женщине предъявили обвинение

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Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

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Неймар добровольно придет в полицию и даст показания

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний.
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Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

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Политика

Трамп прибыл в Букингемский дворец

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой

Обновлено в 16:30
Политика

Кучма прокомментировал назначение представителем Киева по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал назначение представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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Армия и оружие

Американский журнал признал неуязвимость «Авангарда»

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Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
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Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
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17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Японии

В результате ДТП пострадали 17 человек, включая 15 учеников младших классов.
Обновлено в 22:53
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
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Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
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Происшествия

Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
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«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье

Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.
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