Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под ВоронежемГазета.Ru 18:54

В Воронежской области загорелось здание распределительного центра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС. Площадь пожара составила 20 тысяч кв. м.

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

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