Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под ВоронежемГазета.Ru 18:54

В Воронежской области загорелось здание распределительного центра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС. Площадь пожара составила 20 тысяч кв. м.
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В Воронежской области горит здание на площади 20 тысяч квадратных метров

RT на русском19:15

В Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. метров

Коммерсантъ19:13

Под Воронежем горят склады торговой сети «Магнит»

КП - Воронеж18:06

Крупный пожар бушует под Воронежем

Эхо Москвы19:03

В Воронежской области загорелось здание на площади 20 тысяч «квадратов»

РИА Новости18:56

В Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м

ТАСС19:10

Под Воронежем горит распределительный центр «Магнит»

МОЁ! Оnline Воронеж18:39
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
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После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

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В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
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Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
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Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Обновлено в 18:57
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Обновлено в 06:39
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Обновлено в 11:54
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

Иранские силы в Сирии не приближались к Голанам, заявил Лаврентьев

Иран, несмотря на решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля, выполняет свои обещания и не подводил силы в Сирии к границе с еврейским государством в районе Голан, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 04:12
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Политика

Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга

Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
Обновлено в 17:40
Авто

Opel возобновит выпуск автомобилей в РФ летом 2019 года

Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Юрий Лоза высказался по поводу финала шоу «Голос. Дети»

Лоза отметил, что у Абрамовой "средние музыкальные способности", а ее родители сами виноваты в случившейся ситуации, потому что не стали размышлять к чему приведет победа их дочери.
Обновлено в 18:40
Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:54
Политика

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Технику для парада Победы покажут в Петербурге

По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелове в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак

Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Футбол

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью

"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Фиолетовые волосы и серьга в носу: школьники Севастополя бунтуют против «уравниловки» дресс-кода

Чем бы дитя не красилось В редакцию ForPost обратилась жительница города, обеспокоенная повышенным вниманием педагогов и психолога школы к цвету волос её ребёнка-подростка.
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Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
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