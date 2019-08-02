Экономика

Крупные компании выступили против «консерватизма» ЦБСаминвестор 03:27

2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам. Компании хотят, чтобы ЦБ использовал российские рейтинги для оценки риска.
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с чего всё началось

Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков

Лоббисты идеи отказа от иностранных рейтингов при расчете кредитных рисков российских компаний донесли свою инициативу до президента Владимира Путина — письмо в его адрес 30 июня подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым.
Коммерсантъвчера в 19:02

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СМИ узнали о жалобе Путину от «Газпрома» и НОВАТЭКа на схему надзора ЦБ

РБК03:43

«Газпром» и «Северсталь» поддержали подход Минфина к оценке кредитных рисков

Ведомости05:55

Недовольные судьбой миллиардеры: Путину пришли письма от «Газпрома» и НОВАТЭКа с жалобой на схему надзора ЦБ

МонаВиста04:58

Михельсон и Мордашов пожаловались Путину на предложенную ЦБ систему оценки рисков

Forbes06:10

Крупные российские заемщики призвали Путина вмешаться в спор о кредитных рисках с ЦБ

Интерфакс03:35

Крупные компании выступили против «консерватизма» ЦБ

Саминвестор03:27

Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков

Коммерсантъвчера в 19:02
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Политика

В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева

Протесты Японии из-за поездок российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Политика

В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье

В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ

Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед.
Обновлено в 02:34
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте

По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Музыка

Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат

Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Общество

Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку

Директор ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку.
Обновлено в 06:02
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Происшествия

Срок за попытку отправить сына в армию дали родителям в Петербурге

В Санкт-Петербурге родители получили срок за попытку послать сына в армию, сообщает Мойка78.
Обновлено в 05:40
Политика

Кандидат в Мосгордуму Серебрянская отозвала свою жалобу из ЦИК

Кандидат в депутаты Мосгордумы по 45 избирательному округу Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК на отказ в регистрации.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12

Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Общество

Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа

Обновлено в 05:56
Экономика

В России утвердили правила работы единой системы страхования жилья

Российское правительство утвердило правила работы единой системы страхования жилья.
Обновлено в 01:59
Футбол

«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»

Обновлено в 05:57
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Здоровье

Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться

Названы заболевания, при которых нельзя купаться в водоемах. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 01:18
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье

Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа

Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии

По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.
Обновлено в 00:56
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Транспорт

Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах

Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото

Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Гаджеты

Intel добавила в драйверы поддержку конфигураций с несколькими графическими процессорами

Сообщается, что Intel реализует в своём драйвере возможность работы связок как из нескольких дискретных графических процессоров, так и совместной работы встроенной и дискретной графики.
Обновлено в 04:16
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Шесть человек погибли в Хорватии в результате стрельбы

По неофициальным данным, в числе убитых четыре ребенка Шесть человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в минувший четверг вечером в столице Хорватии, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:26
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