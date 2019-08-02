Лоббисты идеи отказа от иностранных рейтингов при расчете кредитных рисков российских компаний донесли свою инициативу до президента Владимира Путина — письмо в его адрес 30 июня подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым.

с чего всё началось

2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам. Компании хотят, чтобы ЦБ использовал российские рейтинги для оценки риска.

Политика В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева Протесты Японии из-за поездок российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.

Происшествия Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.

Здоровье Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Происшествия Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Музыка Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.

Общество Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку Директор ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку.

Политика Кандидат в Мосгордуму Серебрянская отозвала свою жалобу из ЦИК Кандидат в депутаты Мосгордумы по 45 избирательному округу Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК на отказ в регистрации.

Происшествия Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12 Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Армия и оружие «Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12 Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Здоровье Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться Названы заболевания, при которых нельзя купаться в водоемах. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.

Здоровье Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.

Происшествия Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.

Транспорт Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Шоу-бизнес Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.

Гаджеты Intel добавила в драйверы поддержку конфигураций с несколькими графическими процессорами Сообщается, что Intel реализует в своём драйвере возможность работы связок как из нескольких дискретных графических процессоров, так и совместной работы встроенной и дискретной графики.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.