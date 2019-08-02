Экономика
Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ вчера в 19:02
Идущая с начала 2019 года дискуссия между Банком России и Минфином о способе внедрения с 2020 года нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска в банковской системе вышла на самый высокий уровень.
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Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:05
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Общество
Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова.
Обновлено в 04:47
Наука
Археологи обнаружили древние сокровища в затопленном Гераклионе
Группа археологов-дайверов во главе с египетским учёным Фрэнком Гедио совершила новое погружение в районе древнего затопленного города Гераклиона в Средиземном море.
Обновлено 31 июля в 09:24
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Сергей Паршивлюк: «Летом 2016-го не прошел медосмотр в „Краснодаре“ из-за колена»
Появилось предложение от «Краснодара» – я согласился, но не прошел медосмотр из-за колена. Так встал выбор: «Спартак-2» или «Анжи».
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Общество
В России отмечают День воздушно-десантных войск
В этом году со дня образования ВДВ исполняется 89 лет.
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Театры
Армен Джигарханян вернулся в театр после долгого перерыва
Сегодня в московском театре под руководством Армена Джигарханяна начался новый сезон.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Наука
Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено в 01:40
Общество
Петербургу тёплый август не обещают
В первые дни августа погода в Петербурге, после резкого похолодания в конце июля, продолжает оставаться прохладной, ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:57
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа повышаются пенсии работающим пенсионерам.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
СК поблагодарил «Дождь» за помощь во время беспорядков в Москве
Обновлено вчера в 17:28
Игры
Аркада Lego Jurassic World выйдет на Nintendo Switch 17 сентября
Interactive Entertainment игра «LEGO Мир Юрского периода» (Lego Jurassic World) будет перенесена на консоль Nintendo Switch.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
Обновлено в 02:53
Интернет
Компании намерены сделать общедоступным ещё один стандарт беспроводной связи
Группа FiRa Consortium, включающая Samsung, Bosch, Sony и других производителей, намерена вернуть на рынок технологию, которая дополнит традиционные уже стандарты беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.
Обновлено в 02:02
Авто
Появились первые изображения российского электромобиля Zetta
Первые изображения новинки, производство которой начнется уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Обновлено в 04:16
Единоборства
Джессика Андраде: «Хочу подраться с Валентиной Шевченко»
31 августа в Шеньжене Андраде проведет первую защиту титула в бою против Вейли Жанг.
Обновлено в 04:06
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08