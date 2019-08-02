Экономика
Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ вчера в 19:02
Главы компаний-заемщиков однозначно ставят на вариант Минфина в наиболее рискованной его форме: их письмо — жалоба на излишне консервативную политику ЦБ в области надзора, она, по их оценкам, жестче рекомендаций БКБН.
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с чего всё началось
Лоббисты идеи отказа от иностранных рейтингов при расчете кредитных рисков российских компаний донесли свою инициативу до президента Владимира Путина — письмо в его адрес 30 июня подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым.Коммерсантъвчера в 19:02
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«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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Экономика
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Города — лидеры по росту и падению арендных ставок Таблица Domofond.ru Аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость", напротив, отмечали рост средних ставок аренды квартир в России во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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«Ты должен быть лучше, чем я»: Плющенко дал конкретную установку сыну
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Хоккей
Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным
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