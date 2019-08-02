Экономика

Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ вчера в 19:02

Главы компаний-заемщиков однозначно ставят на вариант Минфина в наиболее рискованной его форме: их письмо — жалоба на излишне консервативную политику ЦБ в области надзора, она, по их оценкам, жестче рекомендаций БКБН.
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Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков

Лоббисты идеи отказа от иностранных рейтингов при расчете кредитных рисков российских компаний донесли свою инициативу до президента Владимира Путина — письмо в его адрес 30 июня подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым.
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