Экономика
Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ вчера в 19:02
Главы компаний-заемщиков однозначно ставят на вариант Минфина в наиболее рискованной его форме: их письмо — жалоба на излишне консервативную политику ЦБ в области надзора, она, по их оценкам, жестче рекомендаций БКБН.
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с чего всё началось
Лоббисты идеи отказа от иностранных рейтингов при расчете кредитных рисков российских компаний донесли свою инициативу до президента Владимира Путина — письмо в его адрес 30 июня подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым.Коммерсантъвчера в 19:02
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