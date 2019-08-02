Экономика
Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ вчера в 19:02
Идущая с начала 2019 года дискуссия между Банком России и Минфином о способе внедрения с 2020 года нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска в банковской системе вышла на самый высокий уровень.
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Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Технологии
Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri
В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы
Пожар произошел утром в пятницу в многоэтажном жилом доме на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы, один человек погиб.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Медведев поручил конфисковывать орудия незаконных рубок леса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса.
Обновлено в 02:55
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 70 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Технологии
Карты «Мир» снабдят отечественным чипом для бесконтактной оплаты
В картах "Мир" будет использоваться первый чип российского производства для совершения бесконтактной оплаты, сообщили в АО "НИИ Молекулярной электроники", которое разработало чип.
Обновлено в 02:38
Технологии
Каждый третий пользователь рунета смотрит стримы
Треть (33%) активных пользователей хотя бы несколько раз в год смотрели прямые трансляции в интернете.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Андре Шюррле: Много знаю о российском футболе
Много знаю о российском футболе, потому что он неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии, сказал 28-летний немец в интервью клубной пресс-службе.
Обновлено в 02:57
Общество
Упрощен порядок сделок с недвижимостью
31 июля вступают в силу поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации недвижимости».
Обновлено 30 июля в 05:30
Политика
Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Сергей Рябков пояснил, что Москва предложила США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как российский, объявленный главой государства, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих систем, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Здоровье
Африканская чума свиней распространяется по Волгоградской области
Стало известно о новой вспышке африканской чумы свиней.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
«ПСЖ» лишил Неймара премии в размере 5 миллионов евро
Нападающий "ПСЖ" Неймар лишился премии в размере 5 миллионов евро, информирует UOL.
Обновлено в 01:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать спелые арбузы и дыни
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28