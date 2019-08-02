Экономика

Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ вчера в 19:02

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Идущая с начала 2019 года дискуссия между Банком России и Минфином о способе внедрения с 2020 года нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска в банковской системе вышла на самый высокий уровень.
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Заголовки утра. 2 августа

Полит.ру02:00

Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков

Коммерсантъвчера в 19:02
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